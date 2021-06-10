Депутат Госдумы Лариса Шойгу, сестра министра обороны, умерла от инсульта

Депутат Госдумы от «Единой России», сестра министра обороны Сергея Шойгу, Лариса Шойгу умерла от инсульта, который был спровоцирован коронавирусной инфекцией. Об этом РИА новости сообщила ее коллега по работе в комитете по контролю и регламенту нижней палаты Раиса Кармазина.

«Мне принесли информацию сейчас о том, что причиной смерти был инсульт как осложнение коронавируса. И вот я узнала только что об этом. Больше нет слов… Мы несколько созывов работали вместе», — сказала Кармазина.

Лариса Шойгу родилась 21 января 1953 года в городе Чадан Тувинской АССР. В Госдуме она является заместителем председателя комитета по контролю и регламенту. В 1977 году закончила Томский мединститут, в 1982 году - ординатуру 2-го Московского государственного медицинского института имени Н.И.Пирогова.