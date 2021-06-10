Строитель из Вологды подозревается в мошенничестве на полтора миллиона рублей

В Вологде полицейские возбудили уголовное дело в отношении 31-летнего местного жителя, подозреваемого в мошенничестве.

«По версии полиции, мужчина зарегистрировал подставного человека в качестве индивидуального предпринимателя, основной деятельностью которого было строительство бань, домов, срубов и иных построек из дерева. Всю финансово-хозяйственную деятельность осуществлял сам подозреваемый», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Подозреваемый заключал от имени предпринимателя договоры с заказчиками, получал предоплату, выполнял часть работ и исчезал. В настоящее время установлены девять потерпевших. Сумма ущерба составила больше полутора миллионов рублей.

Расследование продолжается.