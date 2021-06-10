«Бородатой змеёй» обозвал Ваенгу автор песни «Золотые купола» Вадим Цыганов

10.06.2021 [Культура]

Автор текста песни «Золотые купола» Вадим Цыганов планирует подать в суд на Елену Ваенгу. Как сообщает «Экспресс газета», выступление певицы в передаче «Три аккорда» на Первом канале возмутило Цыганова.

По словам Цыганова, Ваенга исполнила его песню без разрешения. Фото: «Экспресс газета»

– Я не только автор текста, но еще и продюсер последнего альбома Михаила Круга, все права на песню принадлежат мне, - говорит Вадим. - Видит Бог, я не скандалист. Сколько песен Круга исполнили на ТВ, не заплатив мне ни копейки, - уму непостижимо! Правда, иногда спрашивали, как, например, Олег Газманов по поводу песни «Приходите в мой дом». Ее же с моего разрешения исполнял Александр Серов. Алла Пугачева хотела ее купить для себя, но, поскольку она уже исполнялась, я предложил ей петь бесплатно. Другие, не такие щепетильные, пели песни без спроса, мы смотрели на это сквозь пальцы. Но всему есть предел!

Пришла ко мне Вика (певица Вика Цыганова, жена Вадима Цыганова – ред.) с широко раскрытыми глазами. Она увидела рекламу передачи «Три аккорда», где Елена Ваенга, приклеив себе бороду, исполняет без спроса песню «Золотые купола».

По словам Цыганова, за 18 лет «Российское Авторское Общество» не заплатило ему за исполнение этой песни ни копейки авторских гонораров.

– А совсем недавно мы записали ее с певцом Ярославом Сумишевским и сыном Миши Круга - Александром, крестником Вики. Песня покаянная, трагичная. И тут, понимаешь, эта бородатая змея Ваенга, которая топит за нравственность, исполняет ее в эстетике Кончиты Вурст, да еще без разрешения! Более того, выяснилось, что «… купола» она поет с 2019 года. Этого мы терпеть не будем и подаем в суд, – приводит слова Вадима Цыганова «Экспресс газета».

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