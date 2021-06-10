В Вожеге осудили установщика окон, который обманул женщину на 40 тысяч рублей

В Вожеге суд вынес приговор 35-летнему мужчине, признанному виновным в мошенничестве.
В августе 2018 года он пообещал местной жительнице установить пластиковые окна в её квартире. Они заключили договор, и женщина передала ему 40 тысяч рублей в качестве предоплаты.
«С деньгами мужчина скрылся, к установке пластиковых окон в квартире не приступал», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области
Осуждённому назначено наказание в виде 220 часов обязательных работ. В пользу потерпевшей с него также взыскали причинённый ущерб. Приговор вступил в законную силу.