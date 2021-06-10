«Фонд борьбы с коррупцией»* Навального признан экстремистской организацией

Мосгорсуд признал экстремистскими организациями «Фонд борьбы с коррупцией» (признан Минюстом РФ иностранным агентом) и другие организации, связанные с оппозиционером Алексеем Навальным, — «Фонд защиты прав граждан» (признан Минюстом РФ иностранным агентом) и «штабы Навального». Об этом сообщили в пресс-службе суда.

В апреле внести организации Навального в список экстремистских потребовала прокуратура Москвы.

«Под прикрытием либеральных лозунгов эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации. Фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария «цветной революции». При этом этими структурами осуществляется деятельность иностранных и международных организаций на территории Российской Федерации, в отношении которых принято решение о признании их деятельности нежелательной», — говорилось в сообщении ведомства.

Ранее глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Телеграм-канале объяснял, к каким последствиям может привести решение суда о признании организаций Навального экстремистскими:

- включение в Перечень (https://minjust.gov.ru/ru/documents/7822/) экстремистских организаций,

- уголовная ответственность организаторов деятельности экстремистского объединения (часть 1 статьи 282.2 УК РФ - от 6 до 10 лет лишения свободы)

- уголовная ответственность за участие в деятельности (часть 2 статьи 282.2 УК РФ). Практика назначения реальных сроков уже сложилась,

- запрет символики и административная ответственность за ее демонстрацию наравне со свастикой (статья 20.3 КоАП, включая административный арест до 15 суток). Признанные виновными в демонстрации символики экстремистской организации получают запрет избираться в органы власти в течение года. Привлекаться к ответственности могут люди в том числе за прошлые посты с символикой экстремистской организации (10-летней и большей давности)

- указание всеми СМИ на экстремистский статус организации под угрозой штрафа по части 2 статьи 13.15 КоАП (наряду со указанием на статус иностранного агента, то есть двойная маркировка).

- запрет любой банковской деятельности,

- уголовная ответственность за финансирование экстремистской организации (статья 282.3 УК РФ - лишение свободы от 3 до 8 лет), то есть запрет всех донатов.

* - признан Минюстом РФ иностранным агентом