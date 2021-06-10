«Фонд борьбы с коррупцией»* Навального признан экстремистской организацией

10.06.2021 [Общество]

Мосгорсуд признал экстремистскими организациями «Фонд борьбы с коррупцией» (признан Минюстом РФ иностранным агентом) и другие организации, связанные с оппозиционером Алексеем Навальным, — «Фонд защиты прав граждан» (признан Минюстом РФ иностранным агентом) и «штабы Навального». Об этом сообщили в пресс-службе суда.

В апреле внести организации Навального в список экстремистских потребовала прокуратура Москвы.

«Под прикрытием либеральных лозунгов эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации. Фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария «цветной революции». При этом этими структурами осуществляется деятельность иностранных и международных организаций на территории Российской Федерации, в отношении которых принято решение о признании их деятельности нежелательной», — говорилось в сообщении ведомства.

Ранее глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Телеграм-канале объяснял, к каким последствиям может привести решение суда о признании организаций Навального экстремистскими:

- включение в Перечень (https://minjust.gov.ru/ru/documents/7822/) экстремистских организаций,

- уголовная ответственность организаторов деятельности экстремистского объединения (часть 1 статьи 282.2 УК РФ - от 6 до 10 лет лишения свободы)

- уголовная ответственность за участие в деятельности (часть 2 статьи 282.2 УК РФ). Практика назначения реальных сроков уже сложилась,

- запрет символики и административная ответственность за ее демонстрацию наравне со свастикой (статья 20.3 КоАП, включая административный арест до 15 суток). Признанные виновными в демонстрации символики экстремистской организации получают запрет избираться в органы власти в течение года. Привлекаться к ответственности могут люди в том числе за прошлые посты с символикой экстремистской организации (10-летней и большей давности)

- указание всеми СМИ на экстремистский статус организации под угрозой штрафа по части 2 статьи 13.15 КоАП (наряду со указанием на статус иностранного агента, то есть двойная маркировка).

- запрет любой банковской деятельности,

- уголовная ответственность за финансирование экстремистской организации (статья 282.3 УК РФ - лишение свободы от 3 до 8 лет), то есть запрет всех донатов.

 * - признан Минюстом РФ иностранным агентом

Тэги: Навальный

ТОП НЕДЕЛИ

Вячеслав Позгалев рассказал, что его заболевшего коронавирусом зятя не хотели госпитализировать
Уроженец Вологды, актер Артем Анчуков умер от коронавируса
В Вологде открылась выставка электромобилей на площади Революции
Найдено тело восьмого пассажира катера, потерпевшего крушение на Кубенском озере
Число госпитализируемых пациентов с коронавирусом в Череповце выросло в два раза
Череповецкий предприниматель Василий Соловьев скончался в коронавирусном моногоспитале
В зоосаде Деда Мороза в Великом Устюге пума сбежала из клетки: животное погибло
В Вологодской области резко увеличилось количество госпитализируемых с коронавирусом
Местные словечки разных регионов России собрал Яндекс к Дню русского языка
Дегустаторы выбрали самую вкусную сметану в Вологодской области

Последние новости

Активисты сообщают о захвате газона у дома №36 по улице Ярославской в Вологде строителями садика

Тяжелая техника ездит со стройматериалами в зоне действия знака "Жилая зона", грузовики с грязными колесами выезжают с территории стройки, поднимая пыль, а благоустройство территории возле садика ведется за счет газонов дома №36

129
0

Депутат Госдумы Лариса Шойгу, сестра министра обороны, умерла от инсульта

Сообщается, что инсульт был спровоцирован коронавирусом

216
0

Строитель из Вологды подозревается в мошенничестве на полтора миллиона рублей

Он заключал с потерпевшими договоры на возведение деревянных строений, выполнял часть работ и пропадал

407
0

В Вологде суд вернул прокурору дело о нарушении авторских прав, ущерб по которому оценили в миллиард рублей

40-летнего вологжанина обвиняют в том, что он продал четыре нелицензионных диска с фильмом «Движение вверх», причинив ущерб правообладателю в размере 1 204 955 017 рублей

421
0

В Вожеге осудили установщика окон, который обманул женщину на 40 тысяч рублей

Его признали виновным в мошенничестве и приговорили к обязательным работам

295
0

49 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

42 человека выздоровели, двое умерли

317
0

В Череповецком областном училище искусств откроется арт-пространство

Локация появится в левом крыле здания и замет площадь в 500 квадратов

266
0

Пенсионерка из Бабаево за три дня перевела мошенникам больше полутора миллионов рублей

640 тысяч рублей из этой суммы составляли её личные сбережения, а остальные деньги она взяла в кредит

369
0

Каждый пятый житель России хочет уехать из страны

Подобного количества желающих покинуть Россию не было с 2013 года

316
0

«Дружбе» в Вологодском районе быть!

 Пионерский лагерь за несколько лет планируют восстановить и перепрофилировать под физкультурно-оздоровительный центр санаторного типа круглогодичного действия

456
0

Мошенница из Волгограда обманула двух череповчанок, которые хотели купить норковые шубы

Выяснилось, что подозреваемая причастна ещё к 19 аналогичным преступлениям

329
0

Роспотребнадзор проверил хостел «Вальди» в Вологде, где постояльцы обнаружили клопов

Проверяющие пришли в хостел спустя месяц после инцидента и не нашли насекомых

553
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Активисты сообщают о захвате газона у дома №36 по улице Ярославской в Вологде строителями садика
Депутат Госдумы Лариса Шойгу, сестра министра обороны, умерла от инсульта
Строитель из Вологды подозревается в мошенничестве на полтора миллиона рублей
В Вологде суд вернул прокурору дело о нарушении авторских прав, ущерб по которому оценили в миллиард рублей
«Бородатой змеёй» обозвал Ваенгу автор песни «Золотые купола» Вадим Цыганов
В Вожеге осудили установщика окон, который обманул женщину на 40 тысяч рублей
«Фонд борьбы с коррупцией»* Навального признан экстремистской организацией
 
27.05.2021 [Общество]

«Переход на семейное обучение обошелся нам очень дорого»

4760
0
10.06.2021 [БлогоVO]

Солнечное затмение в Вологде.

227
0
10.06.2021 [Обзор Прессы]

Две вологжанки из глубинки освоили жанр скетча и ушли в социальные сети

184
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика