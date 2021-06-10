Пенсионерка из Бабаево за три дня перевела мошенникам больше полутора миллионов рублей

61-летняя пенсионерка из Бабаево стала жертвой мошенников.

«Во время допроса сотрудники полиции выяснили, что женщине позвонил неизвестный и под предлогом сохранения денежных средств от несанкционированного списания убедил ее перевести сбережения на сторонние счета. Сначала потерпевшая перевела неизвестным 640 тысяч личных сбережений, а потом оформила кредит на 500 тысяч рублей, который также перевела», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Неизвестный звонил потерпевшей ещё несколько раз и убеждал, что кто-то пытается оформить на её имя кредит, а чтобы «перекрыть» несанкционированные заявки, той нужно взять кредиты самой.

«Женщина выполняла требования неизвестного, обналичивала кредитные деньги и переводила их на разные телефонные номера по 15 тысяч рублей. Все это время она полагала, что таким образом обеспечивает сохранность своих денег», — также говорится в сообщении

Всего потерпевшая перевела злоумышленникам около 1 554 000 рублей. Возбуждено уголовное дело.