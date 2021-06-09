Мотоцикл и «Фольксваген» столкнулись в Вологде: два человека госпитализированы

Мотоциклист и его пассажирка получили травмы в результате ДТП на улице Ярославской в Вологде. У дома №20 произошло столкновение мотоцикла "Ямаха" с автомобилем "Фольксваген Пассат". Инцидент попал на запись камеры Baza.net.

В результате 32-летний водитель мотоцикла с подозрением на сотрясение головного мозга и перелом предплечья госпитализирован. Его 26-летняя пассажирка также доставлена в больницу с подозрением на сотрясение головного мозга. Известно, что оба они были в шлемах.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия и степень вины водителей.