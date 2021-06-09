Вологжанка взыскала 20,7 тыс. рублей с салона красоты за отказ вернуть неиспользованную часть подарочного сертификата

В Вологде суд рассмотрел иск местной жительницы к салону красоты о взыскании с организации неиспользованной суммы подарочного сертификата.

По материалам дел, в 2017 году друзья подарили девушке сертификат на 10 тысяч рублей. Она сходила на несколько процедур, а после узнала, что беременна и сообщила работникам салона, что не сможет воспользоваться услугами до конца срока действия сертификата и попросила возместить ей неиспользованные 6400 рублей. Организация отказалась добровольно возместить указанную сумму и вологжанка обратилась в суд иском о взыскании неиспользованной части сертификата, компенсации морального вреда и штрафа.

«Мировой судья пришел к выводу, что полученные по сертификату деньги нельзя считать безвозмездными, так как у продавца возникает встречное обязательство перед держателем сертификата принять данный сертификат в качестве средства платежа за товар. Если срок действия сертификата истек, а его держатель не воспользовался им, уплаченные за сертификат деньги являются неосновательным обогащением для ответчика и подлежат возврату», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

В итоге суд удовлетворил иск и взыскал с ответчика в пользу истца 6400 рублей неиспользованной части сертификата, 6400 рублей неустойки, 1000 рублей компенсации морального вреда и 6900 рублей штрафа за отказ добровольно удовлетворить требования потребителя.