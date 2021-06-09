На месте рынка «У кольца» в Череповце построят многоквартирный дом

Мэр Череповца Вадим Германов рассказал, что будет на месте рынка «У кольца». Собственник сменился 1 июня, он уже заканчивает демонтаж старых палаток. После запланировано благоустройство территории.

— Ранее была идея построить здесь две многоэтажки с объектами торговли на первом этаже, но от этого плана решили отказаться. Собственник нанял команду для проработки эскизных решений будущего многоквартирного дома. После всех согласований с управлением архитектуры начнется и само строительство. На территории будет предусмотрено озеленение, детская площадка и парковка, — пишет Германов.

Ранее NewsVo сообщал, что участок Птичьего рынка на улице Ломоносова в Череповце площадью 1100 квадратных метров мэрия планирует продать. Землю выставят на аукцион в июне. Предполагается, что в этом месте построят торговый объект.