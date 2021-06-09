Жителя Великого Устюга приговорили к полутора годам колонии за нападение на полицейского

В Великом Устюге суд вынес приговор 39-летнему местному жителю, признанному виновным в применении насилия к полицейскому.

В ноябре 2020 года подсудимого задержали за появление в общественном месте в состоянии опьянения.

«Будучи несогласным с законными действиями полицейских, обвиняемый умышленно ударил рукой в лицо сотрудника дежурной части», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

Осуждённому, с учётом имеющихся у него судимостей, назначено наказание в виде полутора лет колонии строгого режима.