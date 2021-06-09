Тарногжанин получил восемь лет колонии за причинение смертельной травмы пенсионеру

09.06.2021 [Происшествия]

В Тарногском районе суд вынес приговор 27-летнему местному жителю, признанному виновным в причинении смертельных травм 61-летнему потерпевшему.

Как newsVO сообщал ранее, инцидент произошёл в деревне Маклинская 6 ноября 2020 года. Подсудимый был пьян и напал на пострадавшего — гостя его отчима.

«Молодой человек нанес 61-летнему пенсионеру неоднократные удары руками и ногами и различными твердыми предметами, а также, взяв за брючину, протащил упавшего по лестнице из дома на улицу. От причиненных телесных повреждений пострадавший скончался в больнице спустя 6 дней», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

Следователи установили, что потерпевший возвращался домой из больницы и решил зайти в гости к давнему знакомому. Он постучал в дверь дома и попытался её открыть, но дверная ручка сломалась у него в руках. Это и стало причиной агрессивного поведения обвиняемого.

Осуждённому назначено наказание в виде восьми лет и одного месяца колонии строгого режима. В пользу родственников погибшего с него также взыскали 527 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Тэги: избиение, гибель человека, приговор

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