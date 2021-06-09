Юморист Гальцев живёт со своей ученицей

Юморист Юрий Гальцев 11 лет назад ушел от жены к своей ученице. При этом, он не разводится со своей женой актрисой Ириной Ракшиной, соответственно, не женится на молодой возлюбленной Марие Насыровой, сообщает «Экспресс газета».

Мария годится Юрию в дочки. Фото: Life.ru

Этой весной юморист отметил своё 60-летие.

Больше 30 лет Гальцев прожил в браке с актрисой Ириной Ракшиной (известной по роли Зинки из «Брата» и Зои Мироновны из «Ивановы-Ивановы»). Ву 1992 году них родилась рочь Маша. Правда, актёр признавался, что это был гостевой брак, так как ему приходилось по много месяцев в году проводить на гастролях.

С 2010-го года Гальцев живёт с ровесницей своей дочери – актрисой Марией Насыровой. «Молодые» живут в просторной квартире (103 кв. м) в элитном доме, купленной в 2018 году. С ними — маленький сын Глеб.

По словам знакомых, Гальцев заметно омолодился и подтянулся в новых отношениях.

Супруга Ирина относится к ситуации философски:

— Я не ревную. И не боюсь, что у нас закончится, как у Петросяна со Степаненко. Совершенно разные ситуации. Ну развелся Петросян ради молоденькой. Это его жизнь. Его карма.

В актёрской тусовке поговаривают, что с появлением Маши в жизни Гальцева, его брак с Ириной не рухнул. Супругам удалось сохранить дружеско-родственные отношения.

