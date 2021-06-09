Юморист Гальцев живёт со своей ученицей

09.06.2021 [Культура]

Юморист Юрий Гальцев 11 лет назад ушел от жены к своей ученице. При этом, он не разводится со своей женой актрисой Ириной Ракшиной, соответственно, не женится на молодой возлюбленной Марие Насыровой, сообщает «Экспресс газета».

Мария годится Юрию в дочки. Фото: Life.ru

Этой весной юморист отметил своё 60-летие.

Больше 30 лет Гальцев прожил в браке с актрисой Ириной Ракшиной (известной по роли Зинки из «Брата» и Зои Мироновны из «Ивановы-Ивановы»). Ву 1992 году них родилась рочь Маша. Правда, актёр признавался, что это был гостевой брак, так как ему приходилось по много месяцев в году проводить на гастролях.

С 2010-го года Гальцев живёт с ровесницей своей дочери – актрисой Марией Насыровой. «Молодые» живут в просторной квартире (103 кв. м) в элитном доме, купленной в 2018 году. С ними — маленький сын Глеб.

По словам знакомых, Гальцев заметно омолодился и подтянулся в новых отношениях.

Супруга Ирина относится к ситуации философски:

— Я не ревную. И не боюсь, что у нас закончится, как у Петросяна со Степаненко. Совершенно разные ситуации. Ну развелся Петросян ради молоденькой. Это его жизнь. Его карма.

В актёрской тусовке поговаривают, что с появлением Маши в жизни Гальцева, его брак с Ириной не рухнул. Супругам удалось сохранить дружеско-родственные отношения. 
 

ТОП НЕДЕЛИ

Вячеслав Позгалев рассказал, что его заболевшего коронавирусом зятя не хотели госпитализировать
Родственники пилота Сергея Йодо опознали найденное в Нюксенском районе тело
Уроженец Вологды, актер Артем Анчуков умер от коронавируса
В отношении регоператора «Аквалайн» введена процедура внешнего управления
В Вологде открылась выставка электромобилей на площади Революции
Найдено тело восьмого пассажира катера, потерпевшего крушение на Кубенском озере
В Вологодской области подросток отправил интимные фото школьницы ее учителю
Число госпитализируемых пациентов с коронавирусом в Череповце выросло в два раза
Череповецкий предприниматель Василий Соловьев скончался в коронавирусном моногоспитале
В Вологодской области резко увеличилось количество госпитализируемых с коронавирусом

Последние новости

Жителя Великого Устюга приговорили к полутора годам колонии за нападение на полицейского

Инцидент произошёл в ноябре 2020 года

82
0

Тарногжанин получил восемь лет колонии за причинение смертельной травмы пенсионеру

6 ноября 2020 года подсудимый избил гостя отчима. Спустя шесть дней подсудимый скончался в больнице.

120
0

14,5% девятиклассников в Вологодской области не сдали ОГЭ по математике

При этом, как ранее заявлялось, проходной балл по данному предмету был понижен решением департамента образования

297
0

В Вологде подрядчик не успевает косить траву на газонах

Об этом он рассказал чиновникам администрации, которые решили проверить качество покосов

418
0

Грязовчанин получил год лишения свободы условно за пьяное вождение

При задержании он пересел на заднее сиденье автомобиля и несколько раз пытался убежать от полицейских

193
0

Череповчанину грозит до трёх лет лишения свободы за убийство собаки

Уголовное дело по факту жестокого обращения с животным передано в суд

288
0

46 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

38 человек выздоровели, двое умерли

260
0

На улице Конева в Вологде перевернулся КамАЗ

Водитель не справился с управлением при повороте на кольцевом перекрестке

608
0

Прикрытое ветками тело мужчины обнаружили на окраине поселка Фетинино в Вологодском районе

По подозрению в убийстве задержан собутыльник погибшего

449
0

Актриса Юлия Меньшова закупилась маслом в Вологде

Об этом она рассказала в своем Instagram

634
0

Вологодские фермеры могут получить от государства до 30 млн рублей субсидии

10 июня «Агентство городского развития» Череповца проведет обучающий вебинар

294
0

С череповецкого предпринимателя взыскали 254 тысячи рублей за незаконное использование товарного знака «CHANEL»

В магазине ответчика продавалась обувь, шарфы и сумка, на которых без разрешения правообладателя использовались указанные товарные знаки

280
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Жителя Великого Устюга приговорили к полутора годам колонии за нападение на полицейского
Тарногжанин получил восемь лет колонии за причинение смертельной травмы пенсионеру
14,5% девятиклассников в Вологодской области не сдали ОГЭ по математике
В Вологде подрядчик не успевает косить траву на газонах
Грязовчанин получил год лишения свободы условно за пьяное вождение
Юморист Гальцев живёт со своей ученицей
Череповчанину грозит до трёх лет лишения свободы за убийство собаки
 
27.05.2021 [Общество]

«Переход на семейное обучение обошелся нам очень дорого»

4621
0
09.06.2021 [БлогоVO]

Удивительно, но некоторых слов, названных вологодскими, я до сих пор ни разу не встречал

113
0
02.06.2021 [Обзор Прессы]

Тайна библиотечного чердака

1396
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика