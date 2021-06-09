46 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

09.06.2021 [Общество]

За минувшие сутки в Вологодской области выявили 48 новых случаев коронавирусной инфекции, 38 человек выздоровели, двое умерли. Такие данные 9 июня опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 46 505 пациентам. Большая часть из них — 43 320 человека — выздоровели. Общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 1 116 человек.

Пресс-служба правительства Вологодской области разослала в СМИ релиз, в котором медики призывают жителей региона сделать прививку от коронавируса, «чтобы 2020 год не повторился».

«В настоящее время вакцинация — единственный способ остановить коронавирусную инфекцию. Она дает пациентам возможность не заболеть либо перенести болезнь в легкой форме, а также предотвратить осложнения, которые могут появиться в результате перенесенного заболевания», — отметил начальник департамента здравоохранения области Сергей Бутаков.

Виктор Бурсин, главный врач Вологодской станции скорой медицинской помощи, рассказал, что каждый день их бригадами госпитализируются пациенты с тяжёлым течением коронавируса. В основном, это люди в возрасте и пациенты, течение коронавируса у которых отягощено хронической патологией.

Первым компонентом уже вакцинировано 124 тысячи жителей региона. Завершили двукратную вакцинацию почти 96 тысяч вологжан.

Тэги: коронавирус

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