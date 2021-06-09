Прикрытое ветками тело мужчины обнаружили на окраине поселка Фетинино в Вологодском районе

09.06.2021 [Происшествия]

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 37-летнего жителя Вологодского района. Подозреваемого задержали.

Тело погибшего, прикрытое ветками, обнаружили на окраине посёлка Фетинино 8 июня 2021 года. Выяснилось, что мужчина злоупотреблял спиртным и не появлялся дома с 17 мая.

«В ходе следственно-оперативных мероприятий был выявлен знакомый потерпевшего, 58 лет, который несколько дней не появлялся по месту жительства в этом же поселке. При осмотре жилища следователи обнаружили множественные следы, похожие на кровь, и вероятное орудие преступления», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

Подозреваемый скрывался у знакомых в Вологде. Он рассказал, что во время застолья поссорился с потерпевшим. Решается вопрос о его аресте.

Расследование продолжается.

Тэги: пьянка, убийство, уголовное дело
фото пресс-службы СУ СК РФ по Вологодской области

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