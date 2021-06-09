В Вытегре капитан танкера вместе с сообщниками похитил десятки тонн дизельного топлива

09.06.2021 [Происшествия]

В Вытегре суд вынес приговор по делу о хищении дизельного топлива у администрации «Волго-Балта» на 2,8 млн рублей. В совершении преступления признаны виновными капитан танкера «Ирма», руководитель ООО «Дизтранс» и владелец базы в Вытегорском районе. 

Судом и следствием было установлено, что в 2020 году Олег У. предложил знакомому капитану, Андрею Ф., похищать вверенное ему дизельное топливо и делить выручку между собой. К совершению преступления они привлекли также Дениса З., руководителя ООО «Дизтранс», который помогал продавать похищенное в Санкт-Петербурге и Ленобласти. 

Схема работала следующим образом Денис З. передавал Андрею Ф. транспортные накладные, тот подписывал их без фактической приемки топлива. После этого З.  сам реализовывал похищенное в Санкт-Петербурге и Ленинградской области или отправлял автоцистерны на базу Олегу У. в деревню Куры Вытегорского района.

— При этом водители, не зная о преступном умысле подсудимых, сначала подъезжали к танкеру «Ирма» на причале ВРГСиС в г. Вытегре и создавали видимость отгрузки топлива, а потом везли его У. — сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области. 

Всего с 8 мая по 4 июня 2020 года подсудимым удалось таким образом похитить более 60 тысяч тонн дизельного топлива, причинив ФБУ «Администрация «Волго-Балт» ущерб на сумму 2 823 081 рубль 60 копеек. В ходе предварительного следствия подсудимые частично возместили ущерб, выплатив 722 000 рублей.

В итоге Олегу У., на базу которого свозили топливо, было назначено наказание в виде 4,5 лет лишения свободы условно, капитан танкера получил 4 года и 3 месяца лишения свободы условно, руководитель ООО «Дизтранс», Денис З., получил 4 года лишения свободы условно. Кроме того, они обязаны выплатить оставшийся ущерб — около 2,1 млн рублей. 

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован участниками процесса.

Тэги: кража, топливо, Волго-Балт

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