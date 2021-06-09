В Вологде «скорая» сбила подростка на велосипеде, который ехал по «зебре», не спешившись

Вечером 8 июня на улице Ананьинской у дома № 20 произошло ДТП с велосипедистом.

Как сообщает городской отдел ГИБДД, водитель «скорой» двигался по обходу Вологды с включенными спецсигналами и на разрешающий сигнал светофора со стороны улицы Клубова в направлении Ленинградского шоссе. В это время на регулируемый пешеходный переход выехал 14-летний подросток на велосипеде. Проезжую часть он пересекал, не спешившись. «Скорая» сбила велосипедиста. Мальчик получил травмы и был доставлен в медучреждение.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.