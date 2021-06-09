В областную больницу №2 в Череповце купили ангиограф за 60,6 млн рублей

09.06.2021 [Общество]

Второй ангиограф купили в областную больницу № 2 в Череповце. Оборудование приобретено за 60,6 млн рублей, выделенных из федерального бюджета в рамках национального проекта «Здравоохранение», сообщает пресс-служба регионального правительства. 

Медики отмечают, что запуск второго ангиографического комплекса (первый работает в учреждении с 2014 года) позволит увеличить доступность высокотехнологичной медицинской помощи для жителей области и расширить спектр малоинвазивных методов диагностики. Аппарат используется для лечения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. 

Для размещения нового ангиографического комплекса одна из операционных была переоборудована в рентген-формат: здесь укреплены стены, в отделке использована специальная рентгенозащитная баритовая штукатурка, установлены новые системы вентиляции и кондиционирования, электроснабжения, освещения, отопления, структурированная кабельная система, системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией. На ремонт выделили около 6 миллионов рублей из областного бюджета. 

Ранее NewsVo сообщал, что в конце июля — начале августа 2020 года в кардиологическом отделении Вологодской областной больницы на Пошехонском шоссе не работали обе имеющиеся ангиографические установки. Одну из пациенток не смогли обследовать из-за неработающего оборудования. Позже женщина умерла. Осенью 2020 года в учреждение купили новый аппарат. Госконтракт на поставку оборудования стоимостью 22,19 млн рублей выиграло ООО «Медфарма-сервис». Это фирма, учредителем которой является депутат Гордумы Вологды Алла Климова. 

Тэги: здравоохранение, больницы, медоборудование, нацпроекты

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