Водитель самодельного болотохода погиб в Кадуйском районе

Вблизи деревни Починок в Кадуйском районе Вологодской области утром 8 июня на лесной дороге обнаружили тело 49-летнего водителя самодельного болотохода.

— По предварительным данным, мужчина не справился с управлением болотоходом и допустил опрокидывание. В результате инцидента мужчина погиб, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Ранее NewsVo сообщал, что вечером 4 июня в лесу в 3,5 километрах от деревни Кормакино в Тотемском районе обнаружили мертвого 32-летнего мужчину, который опрокинулся на самодельном каракате.