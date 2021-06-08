Водитель самодельного болотохода погиб в Кадуйском районе

08.06.2021 [Происшествия]
Водитель самодельного болотохода погиб в Кадуйском районе

Вблизи деревни Починок в Кадуйском районе Вологодской области утром 8 июня на лесной дороге обнаружили тело 49-летнего водителя самодельного болотохода.

— По предварительным данным, мужчина не справился с управлением болотоходом и допустил опрокидывание. В результате инцидента мужчина погиб, — сообщает пресс-служба областного УМВД. 

Обстоятельства трагедии устанавливаются. 

Ранее NewsVo сообщал, что вечером 4 июня в лесу в 3,5 километрах от деревни Кормакино в Тотемском районе обнаружили мертвого 32-летнего мужчину, который опрокинулся на самодельном каракате. 

 

Фото областного УМВД

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