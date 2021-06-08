В Бабаево реконструируют лыжероллерную трассу на Каменной горе

Работы по реконструкции лыжероллерной трассы на Каменной горе в Бабаево должны быть завершены до 15 июля. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил глава Бабаевского района Юрий Парфенов.

«Лыжероллерная асфальтированная трасса будет шириной 3 метра и протяжённостью 1 км 900м. Думаю, что современная трасса будет пользоваться большой популярностью не только у мастеров лыжных гонок, но и у всех любителей активного отдыха и здорового образа жизни», — говорится в сообщении

Решение о реконструкции трассы было принято в 2018 году. Работы ведёт организация «Севердорстрой».