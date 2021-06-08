Последствия грозы в Вологодской области: в Сазоново градом прибило огороды, в Грязовце подтопление участков

08.06.2021 [Общество]

В соцсетях обсуждают последствия грозы, прогремевшей в Вологодской области вечером 7 июня. И если в областной столице обошлось без происшествий, районам области пришлось столкнуться с проблемами.

Так, например, жители поселка Сазоново в Чагодощенском районе сообщают о сильном граде.

— 15 минут непрерывного града. Вся зелень, морковка, свекла — всмятку. Клубника побило молодые кусты. Лук и чеснок выжили. Картошка под вопросом. Цветочки мелкие в ноль, одни стебельки. От баклажанов тоже одни стебельки остались. На крыше теплицы пробоины и трещины, — сетуют сазоновцы. 

Видео из группы "Вологодская правда" в соцсети

В Грязовецком районе из-за грозы без электричества остались более 40 населенных пунктов, оперативные службы занимались устранением аварии. К утру 8 июня без света оставались три населенных пункта. В самом Грязовце из-за обильного дождя оказались подтоплены приусадебные и придомовые участки, сообщил в соцсети глава района Сергей Фёкличев. 

Фото со страницы Сергея Фёкличева в соцсети

В Устюжне из-за грозового разряда загорелся жилой дом. Муж, жена и двое детей в это время были дома, почувствовали запах дыма и вышли на улицу. Уже там они увидели, что горит чердак. Площадь пожара составила 60 квадратных метров. Огнем повреждено чердачное помещение, сообщает пресс-служба областного УМЧС. 

 

Тэги: непогода, гроза

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