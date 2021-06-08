Прокуратура: берега рек в Вологде захламлены бытовым мусором

В Вологде прокуратура провела проверку появившейся в СМИ информации о загрязнении весной берегов рек в областной столице. Выяснилось, что большая часть береговых линий водоемов Вологда, Шограш, Содема (кроме тех, что в центре города) не закреплены за обслуживающими организациями и захламлены бытовым мусором.

— Также прибрежная зона указанных водных объектов не содержит информационных табличек со сведениями об организациях, осуществляющих благоустройство на закрепленных территориях. Более того, установлено, что контроль за выполнением мероприятий по благоустройству водоохранных зон рек, проводимых организациями и индивидуальными предпринимателями, со стороны администрации муниципального образования отсутствовал, уборка территории не осуществлялась, — сообщает прокуратура Вологодской области.

В адрес мэра Вологды ведомством было направлено представление об устранении нарушений, оно рассмотрено. Отмечается, что чиновниками «приняты меры к устранению выявленных нарушений закона».