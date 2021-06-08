Житель Великоустюгского района украл помпу и лебёдку из чужого сарая

08.06.2021 [Происшествия]

В городе Красавино Великоустюгского района полицейские раскрыли кражу мотопомпы и мотолебёдки из сарая на дачном участке 60-летнего мужчины. Потерпевший оценил ущерб в 13 тысяч рублей.

Подозреваемым в краже оказался 40-летний местный житель. Его задержали. Он сказал, что прогуливался по садоводчеству в поисках металлолома.

«Проходя мимо одного из участков, его внимание привлекла хозяйственная постройка. Убедившись, что вокруг никого нет, мужчина проник на территорию. Хозпостройка была заперта на замок. Дернув за него, он оторвал деревянную доску, на которой крепилась петля. Проникнув внутрь, подозреваемый увидел мотопомпу и мотолебедку, которые он забрал», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Подозреваемый продал помпу знакомому за тысячу рублей и потратил вырученные деньги. Лебёдку изъяли и скоро вернут владельцу.

Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.

Тэги: кража, уголовное дело

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