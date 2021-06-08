В Устюжне произошел пожар в «Центре социальных выплат»

Здание местного филиала «Центра социальных выплат» в переулке Корелякова в Устюжне загорелось рано утром 8 июня. Возгорание было ликвидировано к семи часам утра, его причина устанавливается, сообщает «Устюженский городской портал».

Возгорание произошло в пристройке административного здания, где хранилась старая мебель. Огнем уничтожена кровля, частично повреждена внутренняя и наружная отделка здания, - сообщает пресс-служба областного УМЧС.

В администрации района заверили, что жителям не стоит беспокоиться по поводу сохранности документов и сведений, ранее предоставленных для получения льгот и пособий. Срывов выплат не будет, поскольку оригиналы документов хранятся в Вологде, база электронная. В ближайшее время «Центр социальных выплат» переедет в здание МФЦ.