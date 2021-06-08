В Череповце вахтовик пытался украсть 12 кг меди с территории предприятия, на котором работал

В Череповце охранники крупного промышленного предприятия остановили мужчину, который пытался вывезти с территории медь в служебном автомобиле. Металл был спрятан в ветоши на заднем сиденье. На место происшествия вызвали полицейских.

Задержанный — 32-летний житель Воронежской области — пояснил, что работал на предприятии. Заступив на ночную смену, он насобирал больше 12 кг лома меди и собирался его украсть.

«Со слов задержанного, причиной совершения преступления является трудное материальное положение», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

По факту покушения на кражу возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.