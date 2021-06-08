В Череповце по горячим следам задержали подозреваемого в грабеже

В Череповце полицейские задержали 28-летнего местного жителя, подозреваемого в грабеже.

Сообщение об инциденте поступило около 7 утра. 46-летняя потерпевшая рассказала, что сняла в банкомате 5000 рублей, а минуту спустя неизвестный выхватил у неё деньги и убежал. На мужчину составили ориентировку и спустя некоторое время разыскали его в квартале от места происшествия.

«В беседе с оперативниками задержанный признался в содеянном, потерпевшая также опознала нападавшего. Со слов 28-летнего мужчины, на преступление он пошел ради личной выгоды. Денежные средства изъяты и возвращены законной владелице», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до четырёх лет лишения свободы.