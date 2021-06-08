«Новые люди» показали, каким может быть благоустроенный городской пляж

08.06.2021 [Политика]
«Новые люди» показали, каким может быть благоустроенный городской пляж

В Вологде партия «Новые люди» заканчивает благоустройство пляжа в парке Мира. Все работы планируется завершить до 10 июня — даты официального открытия зоны отдыха. О ходе работ NewsVо рассказал руководитель регионального отделения партии Роберт Погосов.

Напомним, проект благоустройства пляжа в парке Мира выиграл конкурс «Марафон идей», который партия «Новые люди» проводила в Вологодской области. В рамках проекта любой желающий мог предложить идеи, как сделать жизнь своего города, края или всей страны лучше. По условиям «Марафона», авторы лучших идей получили от партии финансовую поддержку на воплощение идей в жизнь.

«Стоит отметить, однако, что мы встретили много неравнодушных людей. Например, за производство лежаков для пляжа с нас денег не взяли, мы заплатили исключительно за материалы. Были люди, которые помогли с песком, несколько КамАЗов привезли бесплатно. И таких людей, которые отзывались и помогали, было много. Это радует», — рассказал Роберт Погосов.

Работы на пляже начались в конце мая и сейчас ведутся, в основном, в будние дни, чтобы на выходных не мешать отдыхающим. По словам Роберта Погосова, на сам пляж было завезено около 150 тонн просеянного песка, еще 30 тонн песка привезли для волейбольных площадок, которых решено сделать две.

«Мы выровняли ландшафт, завезли новый песок на пляж. Здесь, где будут волейбольные площадки, мы сначала сняли грунт и потом завезли сюда песок, тоже выровняли. Сейчас покрасим столбы, завезем инвентарь — сетки, разметку, чтобы люди могли всегда здесь играть», — отмечает Роберт Погосов.

Лежаки, которые сейчас монтируют, будут антивандальными — они на металлическом основании, с закреплением в грунте. Увозить/убирать их на ночь не будут: «Мы доверяем жителям и надеемся, что с пляжа их не унесут», — говорит Роберт.

Занялись «Новые люди» и раздевалками на пляже.

«Перекопали землю внутри раздевалок и туда тоже завезли новый песок, постелили там поддоны, чтобы эти кабинки не воспринимались жителями как туалеты — к сожалению, такое было. Хотим покрасить раздевалки снаружи, и для этого привлечь уличных художников: пусть они будут не скучные зеленые, а с пляжными, летними рисунками», — говорит Роберт.

В планах также возведение мини-сцены для проведения тренировок по фитнесу, йоге, танцам. Первые занятия, как планируют «Новые люди», здесь будет можно провести уже 10 июня. В этот день на обновленном пляже представители партии хотят организовать праздник, провести турнир по волейболу и презентовать вологжанам проделанную работу.

«Предлагайте свои активности на пляже, пишите нам через группы в соцсети, звоните по указанным там номерам, будем вместе проводить мероприятия на этой площадке», — сказал Роберт. 

Он также рассказал, что другие победители «Марафона идей» — Анна Павлова из Череповца, которая предлагает организовать на месте пустыря в Череповце спортивный парк, и Ольга Амелина из Вологды, которая планировала открыть центр психологической помощи «Перезагрузка» — тоже приступили к реализации своих проектов. Партия «Новые люди» окажет им в этом содействие.

Справка о политической партии «Новые люди»

Партия «Новые Люди» создана 1 марта 2020 года. Ее основатель — президент научно-производственной компании Faberlic Алексей Нечаев.

В сентябре 2020 года «Новые люди» выдвинули кандидатов для участия в выборах в 12 регионах страны. Во всех четырёх регионах, где партия была допущена до выборов, она преодолела избирательный барьер.

По состоянию на 1 марта 2021 года штабы партии «Новые люди» созданы в 73 регионах страны. Партия «Новые люди» намерена выдвинуть до 200 кандидатов для участия в выборах в Госдуму в сентябре 2021 года.

 

 

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