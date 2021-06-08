В Вытегре 15-летняя девочка рассказала о домогательствах со стороны взрослого мужчины

В Вытегре родители 15-летней школьницы требуют привлечь к ответственности 36-летнего мужчину, которого подозревают в домогательствах по отношению к девочке. Они обращались в полицию, но, по их словам, там просто взяли объяснения, а насильник гуляет на свободе. Об этой истории на своей странице в соцсети вечером 7 июня рассказал журналист Сергей Городишенин.

По словам родителей, у них две дочери, 17 и 15 лет. Мужчина, о домогательствах со стороны которого рассказала младшая девочка, является мужем племянницы матери школьницы. Ранее судимый, с осени прошлого года он стал чаще заходить к ним гости и оказывал знаки внимания девочкам, присылал младшей свои фото в мессенджерах. Однажды, когда школьница болела и лежала в другой комнате одна, он зашел к ней и, как рассказывает девочка, начал приставать.

— Я в комнате была одна. Он присел ко мне на кровать и стал неожиданно для меня и беспричинно приставать, а именно стал целовать меня в губы в засос и стал трогать руками по различными частям тела, а именно трогал меня под одеждой за грудь, засунул руку под джинсы в области ягодиц. Я пыталась закрыться от него руками и говорила, что не надо. Не стала кричать, т. к. побоялась реакции мамы. Он мне при этом не угрожал, больше ничего не делал, — цитирует данные девочкой полиции показания в своем материале Сергей Городишенин.

Девочка говорит, что побоялась рассказывать об инциденте маме, потому что у нее больное сердце, и ей могло стать плохо. Но приставания продолжались, и тогда она рассказала о происходящем своей тете. Та на своей квартире устроила своеобразную "очную ставку" - пригласила сестру с дочкой и вызвала на разговор этого мужчину. Тот начал говорить, что это девочка к нему пристает и хочет разрушить его брак. Девочка при родителях рассказала, как он к ней пристает. После этого разговора мужчина начал прятаться и даже попросил в полиции, где из-за прежней судимости должен был отмечаться, разрешение на выезд из Вытегры. Родители девочки обратились в правоохранительные органы.

Тем не менее, как рассказывает школьница, после этого разговора приставания не прекратились, две недели назад мужчина силой затолкал ее в машину и повез на окраину, где было малолюдно. Там он снял с себя штаны и начал снимать джинсы со школьницы, однако ей удалось вырваться и убежать.

NewsVo обратился за комментарием по поводу инцидента в региональное управление Следственного комитета.

— Подтверждаем, что проводится доследственная проверка. Выполняется комплекс следственных действий по установлению обстоятельств, — сообщили там.