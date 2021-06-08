В Соколе в реке утонул мужчина

08.06.2021 [Происшествия]

7 июня в реке Сухона в Соколе на глазах у двух друзей утонул мужчина. Инцидент произошел в районе дома № 4 по улице Куйбышева. 

— Сегодня запланированы поиски тела погибшего. Вчера в поисках принимали участие сотрудники аварийно — спасательной службы, полиции и администрации, — сообщает пресс-служба областного УМЧС. 

Ранее NewsVo сообщал, что 5 июня в районе улицы Бережок в Соколе в реке нашли тело 58-летнего мужчины. По предварительной информации, он злоупотреблял спиртными напитками, мог погибнуть от своих неосмотрительных действий на берегу реки.

 

Тэги: утонул

ТОП НЕДЕЛИ

Вячеслав Позгалев рассказал, что его заболевшего коронавирусом зятя не хотели госпитализировать
Родственники пилота Сергея Йодо опознали найденное в Нюксенском районе тело
Суд отказал «Аквалайну» во взыскании 149 млн рублей из бюджета Вологодской области
В отношении регоператора «Аквалайн» введена процедура внешнего управления
Найдено тело восьмого пассажира катера, потерпевшего крушение на Кубенском озере
В Вологде открылась выставка электромобилей на площади Революции
Топовую модель «Теслы» увидят вологжане на выставке электрокаров 4 июня
На Кубенском озере подняли со дна затонувший катер
Число госпитализируемых пациентов с коронавирусом в Череповце выросло в два раза
В Вологодской области подросток отправил интимные фото школьницы ее учителю

Последние новости

Из-за жары в Вологодском районе произошел пожар на торфяннике

Загорелось торфополе за СНТ «Альбатрос»

14
0

В Вологодской области приостановили закупку респираторов «в виде клюва» на 6 млн рублей

Такого описания респираторов нет ни в одном госстандарте

109
0

«Новые люди» показали, каким может быть благоустроенный городской пляж

Напомним, проект благоустройства пляжа в парке Мира выиграл конкурс «Марафон идей», который партия «Новые люди» проводила в Вологодской области

318
0

В Вытегре 15-летняя девочка рассказала о домогательствах со стороны взрослого мужчины

Родители школьницы обратились в СМИ, они возмущены тем, что никаких мер к подозреваемому в насильственных действиях до сих пор не принято

181
0

В Череповце детей на летний отдых к морю отправляют самолетом

В полете их будут сопровождать квалифицированные педагоги

868
0

Новый комплекс соцобслуживания пожилых людей обещают построить в Молочном

37 млн рублей на его проектирование выделят из бюджета Вологодской области в этом году

910
0

Вологодское УФАС выдало предупреждение «ЛенРегионГазу»

Сотрудники этой фирмы ходят по квартирам в Вологде и предлагают заменить газовое оборудование. После их уходов все чаще обнаруживаются утечки. 

1018
0

43 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

39 человек выздоровели, двое умерли

839
0

В Вологде ищут подрядчика на капремонт фасадов здания Музея кружева

Начальная (максимальная) цена контракта - 5 121 288 рублей

827
0

В Вологде лишили прав экскаваторщика, который пустил за руль спецтехники пьяного знакомого

Изначально мужчина показал, что друг просил попробовать поработать на экскаваторе, и он разрешил ему «помахать ковшом». В суде он отказался от своих слов и утверждал, что спал.

997
0

В Вологодской области резко увеличилось количество госпитализируемых с коронавирусом

За последние 10 дней количество пациентов в моногоспиталях увеличилось на 42%

1542
0

Москвич обманул двух настоятелей храмов из Вологды под предлогом сбора денег на похороны родственника

Суд признал его виновным в 19 эпизодах мошенничества и приговорил к полутора годам лишения свободы условно

742
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Из-за жары в Вологодском районе произошел пожар на торфяннике
В Вологодской области приостановили закупку респираторов «в виде клюва» на 6 млн рублей
«Новые люди» показали, каким может быть благоустроенный городской пляж
В Вытегре 15-летняя девочка рассказала о домогательствах со стороны взрослого мужчины
В Соколе в реке утонул мужчина
В Череповце детей на летний отдых к морю отправляют самолетом
Новый комплекс соцобслуживания пожилых людей обещают построить в Молочном
 
27.05.2021 [Общество]

«Переход на семейное обучение обошелся нам очень дорого»

4430
0
08.06.2021 [БлогоVO]

В дискурсе антиваксеров выкристаллизовалось утверждение, что вакцинация методом переболения крепче, чем методом вакцинирования

6
0
02.06.2021 [Обзор Прессы]

Тайна библиотечного чердака

1196
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика