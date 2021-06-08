В Соколе в реке утонул мужчина

7 июня в реке Сухона в Соколе на глазах у двух друзей утонул мужчина. Инцидент произошел в районе дома № 4 по улице Куйбышева.

— Сегодня запланированы поиски тела погибшего. Вчера в поисках принимали участие сотрудники аварийно — спасательной службы, полиции и администрации, — сообщает пресс-служба областного УМЧС.

Ранее NewsVo сообщал, что 5 июня в районе улицы Бережок в Соколе в реке нашли тело 58-летнего мужчины. По предварительной информации, он злоупотреблял спиртными напитками, мог погибнуть от своих неосмотрительных действий на берегу реки.