В Череповце детей на летний отдых к морю отправляют самолетом

07.06.2021 [Общество]

Авиакомпания «Северсталь» доставит детей сотрудников металлургического предприятия в Краснодарский край самолетом. В детский оздоровительный лагерь «Морская волна» на первую смену отправляются 230 детей. 

Три рейса с детьми приземлятся в аэропорту Краснодара, откуда на автобусах пассажиры будут доставлены к месту отдыха.

— Отправка детей в ДОЛ самолетами — ответ компании на запросы сотрудников. Коллектив давно обращался к руководству дивизиона с этой просьбой. В 2021 году, в период пандемии, этот вид транспорта стал еще более актуален. Это позволит в разы сократить время в пути до места отдыха. Дети поедут организованными группами. В полете их будут сопровождать квалифицированные педагоги, — сообщил на своей странице на своей странице в соцсети Евгений Виноградов — гендиректор дивизиона «Северсталь Российская сталь».

Тэги: дети, отдых, самолеты

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