Новый комплекс соцобслуживания пожилых людей обещают построить в Молочном

Вологодская область получит федеральную субсидию на строительство современного комплекса социального обслуживания для людей пожилого возраста. Соответствующую заявку, поданную правительством региона, одобрил Минтруд.

Комплекс будет построен в рамках подпроекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Общая стоимость объекта составляет 915 миллионов рублей, из них более 843 миллионов рублей область получит в качестве субсидии.

«Нами принято решение приступить к проектированию этого здания за счет средств областного бюджета, и я прошу сумму в 37 миллионов рублей на проектирование этого комплекса вынести на сессию Законодательного Собрания в июне», – подчеркнул губернатор.

По данным пресс-службы губернатора, в Молочном будет возведен новый двухэтажный жилой корпус на 200 мест, общая площадь - более 8 тысяч квадратных метров. После строительства центра в регионе появится 180 новых рабочих мест. Возвести комплекс планируют в 2025 году.

Ранее NewsVo сообщал, что строительство корпуса дома-интерната для инвалидов в Устюженском районе завершено на 80%. Смонтирована коробка здания и кровля, ведется внутренняя отделка. Изначально здание планировали сдать к лету 2021 года, однако сейчас пресс-служба правительства Вологодской области сообщает, что ввод объекта в эксплуатацию запланирован на июль 2021 года.