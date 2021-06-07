В Вологде лишили прав экскаваторщика, который пустил за руль спецтехники пьяного знакомого

В Вологде суд привлёк 32-летнего местного жителя к административной ответственности за передачу управления транспортным средством пьяному знакомому.

По материалам дела, инцидент произошёл на старой базе асфальтобетонного завода в Харовске. Привлекаемый — водитель экскаватора — передал управление спецтехникой собутыльнику К. В тот же день мужчина рассказал, полицейским, что К. просил его попробовать поработать на экскаваторе и он разрешил ему помахать ковшом. В суде он отказался от своих слов.

«Утверждал, что К. залез в кабину, когда он уснул в вагончике. Проснулся от грохота гусениц. Он пытался остановить знакомого. Тот нажал на рычаг и повернулась платформа противовеса, которая зацепила несколько машин. Объяснения, которые давал полицейским, не читал, был сильно пьян, не помнит, что подписывал», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Суд расценил позицию привлекаемого как способ защиты и назначил ему наказание в виде штрафа в 30 тысяч рублей и на полтора года лишил его водительских прав. Постановление не вступило в законную силу.