Москвич обманул двух настоятелей храмов из Вологды под предлогом сбора денег на похороны родственника

07.06.2021 [Происшествия]

В Вологде суд вынес приговор 41-летнему жителю Московской области, признанному виновным в мошенничестве.

«В течение 2020 года мужчина звонил работникам религиозных организаций, прихожанам, священнослужителям и работникам храмов в разных городах России (Воронеж, Саранск, Хабаровск, Углич, Шуя, Псков и др.) и просил у них деньги на покупку гроба для родственника, якобы погибшего в ДТП», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

В том числе, от действий подсудимого пострадали два настоятеля и работник храма из Вологды. 19 потерпевших перевели ему различные суммы в размере от 3000 до 10 000 рублей.

Осуждённому назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Иски потерпевших о возмещении ущерба удовлетворены в полном объёме. Приговор не вступил в законную силу.

Тэги: мошенничество, дистанционное мошенничество, приговор

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