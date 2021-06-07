Никита Пресняков не пригласил Пугачеву и Орбакайте на свой юбилей

В мае актёр и певец Никита Пресняков отметил своё 30-летие. Как сообщает «Экспресс газета», он не пригласил на этот праздник ни свою маму – Кристину Орбакайте, ни бабушку – Аллу Пугачёву.

Никита Пресняков отпраздновал 30-летие на даче с друзьями. Фото: Лариса Кудрявцева

Солист коллектива «MULTIVERSE» принял от мамы ценный подарок, но юбилей отметил на даче с друзьями.

– У Никиты была вечеринка в стиле аниме на даче на Истре. Нам сразу сказали, что это будет чисто молодежная тусовка. А мы, родственники, уже позже в семейном кругу отметим его праздник. Мы так раньше часто делали, когда он был маленький. Например, его пятилетие мы совместили с моим 25-летием…– рассказала Кристина Орбакайте изданию «Собеседник». – Что нужно людям в возрасте Никиты? Понятно что: деньги. Я ему их и подарила. А он уже что захочет, то себе и купит.

Напомним, что сама Кристина Орбакайте в конце мая отметила своё 50-летие.

