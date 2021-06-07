В Вологде дачник нашёл на своём участке боеприпас для гранатомёта

В Вологде взрывотехники ОМОН Росгвардии обследовали боеприпас, который дачник нашёл на своём участке.

«Специалисты-взрывотехники ОМОН г. Вологды осмотрели находку и установили, что это 82-мм инертный выстрел от противотанкового гранатомета РПГ-2, не представляющий опасности. Как пояснили росгврадейцы, несколько десятилетий назад на этом месте находилось войсковое стрельбище», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области

Из собственных источников newsVO стало известно, что инцидент произошёл в СНТ «Разлив». Боеприпас изъяли для утилизации.