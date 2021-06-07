17-летнюю вологжанку будут судить за покушение на грабёж

В Вологде завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летней местной жительницы, обвиняемой в покушении на грабёж.

По версии следствия, инцидент произошёл в феврале 2021 года. Девушка решила украсть товары из магазина косметики.

«Взяв с витрины товар общей стоимостью свыше 4 тыс. рублей, девушка направилась к выходу, минуя кассу. Когда продавец магазина попыталась ее остановить, обвиняемая применила насилие, причинив потерпевшей ссадину и кровоподтек. Прохожий помог продавцу отобрать товар, который удерживала нападавшая, после чего последняя убежала», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

Дело передано в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемой грозит до пяти лет лишения свободы.