Двое череповчан напали на прохожего и отобрали у него телефон и пакет с алкоголем

В Череповце полицейские задержали двух местных жителей, подозреваемых в грабеже.

36-летний потерпевший рассказал, что двое неизвестных напали на него во дворе дома на проспекте Строителей. Они нанесли ему несколько ударов по голове и животу, после отобрали телефон и пакет с алкоголем и скрылись. Сумма ущерба составила около 13 тысяч рублей.

«В ходе розыскных мероприятий сотрудникам ППС поступил вызов на семейный скандал в одном из домов по проспекту Строителей. На указанном адресе девушка 2001 г. р. рассказала полицейским, что ее брат скандалит. Пройдя в квартиру, стражи правопорядка увидели мужчину, приметы которого были схожи с ориентировкой на одного из грабителей», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

При себе у мужчины был чужой телефон, а на руках имелись свежие ссадины. В отделении полиции подозреваемый помог установить личность подельника.

Возбуждено уголовное дело. Задержанным грозит до пяти лет лишения свободы. Телефон изъяли и скоро вернут владельцу.