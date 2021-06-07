На дороге в Череповецком районе обнаружили тело мужчины

Поисково-спасательный отряд "Ты не один" опубликовал пост о помощи в установлении личности найденного мертвым на дороге в Череповецком районе мужчины. Тело было обнаружено 6 июня в полутора километрах от деревни Пленишник.

На вид погибшему около 50 лет, рост около 170 сантиметров, темно-русые волосы. Был одет в черную футболку-поло, серые спортивные брюки, черные кеды. На пояснице бандаж.

Всех, кто обладает сведениями о неизвестном мужчине, просят сообщить по телефонам 102 (полиция) или 8 911 505 68 98 (волонтеры).