В Вологде мужчина нашёл на улице чужой паспорт и попытался оформить по нему кредит

Вологодские полицейские задержали 21-летнего жителя Усть-Кубинского района, подозреваемого в мошенничестве. Он пытался получить займ в микрофинансовой организации по чужому паспорту.

Об инциденте сообщила 27-летняя работница организации. Заметив расхождение внешности молодого человека с фотографией в представленном паспорте, она отказала ему в займе.

«На допросе злоумышленник пояснил, что приехал в Вологду для прохождения медицинских обследований. По пути в поликлинику нашел на улице паспорт и, увидев сходство с человеком на фото, решил воспользоваться находкой и оформить микрозайм на чужое имя», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до двух лет лишения свободы.