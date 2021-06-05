Принять участие в акции «Пушкин в городе» может любой желающий до 6 июня

Стать участником ежегодной международной акции «Пушкин в городе» может любой желающий.

Для того, чтобы присоединиться к этой акции:

Найдите у Александра Сергеевича отрывок, который нравится Напишите этот отрывок 1−6 июня мелом на асфальте Выложите фотографию надписи в соцсетях с хэштегом #пушкинвгороде Добавьте свой город на интерактивную карту на сайте - http://pushkinvgorode.ru

Напомним, в этом году 6 июня страна будет отмечать 222-летие со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина.

Акцию «Пушкин в городе» придумала в 2013 году Мария Климова, которая на тот момент была сотрудницей Универсальной библиотеки имени Блохинцева в городе Дубне Московской области. Участие абсолютно добровольное и не требует согласования с автором.

– По сути, это городская игра, у которой очень простые правила и все участники оказываются победителями, – говорит Мария Климова. – Идешь мимо салона красоты, а возле него: «Быть можно дельным человеком И думать о красе ногтей»; по набережной, а там: «Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет»; мимо роддома, а под окнами: «Я б для батюшки-царя родила богатыря». А уж что я однажды прочла возле городской администрации…



