Духовно-просветительский молодёжный форум пройдёт 6 июня в Спасо-Прилуцком Дмитриевом монастыре в Вологде

VI Духовно-просветительский молодёжный форум «Хранители традиций» пройдёт 6 июня в Спасо-Прилуцком Дмитриевом монастыре в Вологде.

Работа форума будет проводиться на четырёх основных площадках: добровольчество, семейные ценности, охрана исторического наследия и межнациональное единство.

Так, например, в рамках площадки «Охрана исторического наследия» пройдут три мероприятия:

Алексей Оботуров, кандидат философских наук, доцент кафедры философии Института социальных и гуманитарных наук ВоГУ, старший преподаватель Вологодской духовной семинарии выступит на тему «Культурно-историческое наследие Вологодчины: популяризация, проекты и инициативы».

Об интересных находках в ходе реставрации Спасо –Прилуцкого Димитриева монастыря расскажет эксперт-древлехранитель Ольга Соколова.

Экскурсию «Спасо-Прилуцкий Димитриев мужской монастырь – сохраненная святыня» проведёт Лариса Мальцева, экскурсовод проекта «Интерактивные экскурсии по микрорайонам города», педагог-организатор Духовно-просветительского центра «Северная Фиваида».

На площадке «Семейные ценности» Евгений Краснов – иерей, настоятель храма святителя Спиридона Тримифунтского и руководитель отдела религиозного образования и катехизации обсудит с собравшимися тему воспитания в православной семье. Игорь Заика – председатель Союза Отцов Вологодчины проведёт дискуссию на тему «Личный пример как основной метод воспитания». О семейных традициях поведёт разговор руководитель клуба «Счастливая семья» Алёна Симакова.

На площадке «Добровольчество» Наталия Щербина, начальник ресурсного центра «Провода» познакомит участников с тенденциями развития и направлениями добровольчества в Вологодской области. Экспертом площадки выступит протоиерей Алексий Рожнов, руководитель Отдела церковной благотворительности и социального служения Вологодской епархии.

На площадке «Межнациональное единство» об укреплении межнационального мира поведут разговор протоиерей Алексей Сорокин и Анастасия Лаврентьева, главный специалист по взаимодействию с общественными организациями отдела по взаимодействию с общественными институтами Управления информации и общественных связей Администрации города Вологды.

Принять участие в форуме «Хранители традиций» могут бесплатно все желающие, но необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Сообщается, что форма одежды участников – парадная. Девушкам нужно быть в юбках ниже колена и платках (косынках), а мужчинам – в брюках.

Организаторы форума: Молодежный центр ГОРКОМ35 при поддержке Управления информации и общественных связей Администрации города Вологды, Молодежный отдел Вологодской епархии, Вологодский государственный университет и Духовно-просветительский центр «Северная Фиваида».