Жилой дом сгорел в Вожеге

Пожар в жилом доме произошел накануне в райцентре Вожега Вологодской области.

Сообщение о пожаре в доме на улице Заболочной поступило 4 июня в 16:32. Собственник дома – 39-летняя женщина. Пострадавших в пожаре нет.

– Площадь пожара 76 квадратных метров. Сгорели крыши дома и нового сруба. Внутренние стены обуглены. Уничтожено имущество. Повреждены стены нового сруба на площади 18 метров, – сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

Точная причина возгорания пока не выяснена. Среди возможных причин: неосторожное обращение с огнём со стороны собственника или электротехническая неисправность.

В ликвидации пожара были задействованы 5 единиц техники и 12 человек личного состава.