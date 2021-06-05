Жилой дом сгорел в Вожеге

05.06.2021 [Происшествия]

Пожар в жилом доме произошел накануне в райцентре Вожега Вологодской области.

Сообщение о пожаре в доме на улице Заболочной поступило 4 июня в 16:32. Собственник дома – 39-летняя женщина. Пострадавших в пожаре нет.

– Площадь пожара 76 квадратных метров. Сгорели крыши дома и нового сруба. Внутренние стены обуглены. Уничтожено имущество. Повреждены стены нового сруба на площади 18 метров, – сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

Точная причина возгорания пока не выяснена. Среди возможных причин: неосторожное обращение с огнём со стороны собственника или электротехническая неисправность.

В ликвидации пожара были задействованы 5 единиц техники и 12 человек личного состава.

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Вологодской области.

Тэги: пожар

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