Работник торгового центра убедил пенсионерку не переводить мошенникам 200 тысяч рублей

05.06.2021 [Общество]

Работник одного из торговых центров Череповца смог отговорить пенсионерку, которая собиралась перевести мошенникам 200 тысяч рублей.

74-летней женщине на абонентский номер позвонил неизвестный и, представившись сотрудником службы безопасности банка, сообщил, что в данный момент мошенники завладели банковским счетом пенсионерки и пытаются оформить кредит. Затем этот мошенник убедил женщину, что ей необходимо снять все деньги и перевести их на резервные счета, иначе она потеряет все накопления.

– Пенсионерка отправилась в ближайшее отделение банка, где сняла 200 тысяч рублей. Затем, действуя указаниям звонившего, она отправилась в торговый центр, где должна была перевести эти деньги на резервные счета, – сообщает пресс-служба УМВД России по Вологодской области.

Один из работников торгового центра вовремя обратил внимание на пенсионерку. Женщина стояла у банкомата, разговаривала по телефону и заметно нервничала. Работник ТЦ подошёл к пенсионерке, объяснил, что в этот момент она общается с мошенником, и что такие звонки – самая распространенная схема дистанционных мошенников. Женщина прислушалась к совету мужчины и не перевела деньги мошенникам.

По данным УМВД по Вологодской области на 5 июня только за прошедшие сутки в органы внутренних дел Вологодской области поступило 8 заявлений о дистанционном мошенничестве. Общий ущерб которых составил 357 тысяч рублей.

Сотрудники УМВД России по Вологодской области напоминают, что при совершении операций с переводом денежных средств, при оплате различных услуг необходимо сохранять бдительность и быть предельно внимательными. Соблюдайте простые правила:

  1. Не верьте звонкам из «банков» и других организаций. Банковские и государственные служащие не станут интересоваться данными Вашей карты.
  2. При получении звонка о том, что Ваша карта заблокирована, или проходят сомнительные операции, ни в коем случае не сообщайте номер банковской карты, PIN-коды и другие персональные данные. Проверьте информацию, самостоятельно позвонив в контактный центр банка.
  3. Не открывайте ссылки и файлы, пришедшие с незнакомых электронных адресов, удалите подозрительное сообщение.
  4. Приобретайте товар только на проверенных Интернет – сайтах. Никогда не перечисляйте деньги на электронные кошельки и счета мобильных телефонов.
     
Тэги: мошенники

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