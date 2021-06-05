Экологический фестиваль «Эко-парк» пройдёт в Вологде 7 июня

Экологический фестиваль «ЭКО – ПАРК» пройдёт 7 июня с 18:00 до 20:00 в Ковыринском саду в Вологде.

– Во время мероприятия вы сможете познакомится с экологическими организациями города Вологды, сдать вторсырье на переработку и просто хорошо провести время, – говорится на странице организатора – Молодежного центра ГОРКОМ35.