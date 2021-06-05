Экологический фестиваль «Эко-парк» пройдёт в Вологде 7 июня

05.06.2021 [Общество]

Экологический фестиваль «ЭКО – ПАРК» пройдёт 7 июня с 18:00 до 20:00 в Ковыринском саду в Вологде. 

– Во время мероприятия вы сможете познакомится с экологическими организациями города Вологды, сдать вторсырье на переработку и просто хорошо провести время, – говорится на странице организатора – Молодежного центра ГОРКОМ35.

В программе фестиваля:

  • Книговорот: приносите книги, которые вам не нужны и забирайте понравившиеся;
  • Игры, развлечения для детей и взрослых: спортивно-экологический квест, эко-викторина, спортивная тренировка;
  • Приём раздельно собранных отходов (подробный перечень видов вторсырья на плакатах, прилагающихся к новости);
  • Мастер-классы;
  • Сбор гуманитарной помощи для приюта животных (сухой и влажный корм, крупы (кроме манки), макароны, пелёнки, подстилки, ошейники).
     
Тэги: Экология, фестиваль, вторсырье

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