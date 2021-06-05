Экологический фестиваль «Эко-парк» пройдёт в Вологде 7 июня

Экологический фестиваль «ЭКО – ПАРК» пройдёт 7 июня с 18:00 до 20:00 в Ковыринском саду в Вологде.
– Во время мероприятия вы сможете познакомится с экологическими организациями города Вологды, сдать вторсырье на переработку и просто хорошо провести время, – говорится на странице организатора – Молодежного центра ГОРКОМ35.
В программе фестиваля:
- Книговорот: приносите книги, которые вам не нужны и забирайте понравившиеся;
- Игры, развлечения для детей и взрослых: спортивно-экологический квест, эко-викторина, спортивная тренировка;
- Приём раздельно собранных отходов (подробный перечень видов вторсырья на плакатах, прилагающихся к новости);
- Мастер-классы;
- Сбор гуманитарной помощи для приюта животных (сухой и влажный корм, крупы (кроме манки), макароны, пелёнки, подстилки, ошейники).