Кружевницы из 9 стран мира и 34 регионов России приедут в Вологду на Международный фестиваль кружева

Более 600 человек зарегистрировались в качестве участников на IV Международный фестиваль кружева «Vita Lace», который пройдёт в этом году в Вологде с 15 по 18 июля.

Главная тема этого фестиваля – «Истоки».

– Основные события мероприятия будут направлены сохранение и развитие народных художественных промыслов как части самобытной культуры и наследия нации, – сообщает пресс-служба Вологодского музея-заповедника.

Сообщается, что на участие в фестивале уже подали заявки более 600 человек. Это кружевницы из 34 регионов России и 9 стран мира – из Украины, Германии, Эстонии, Черногории, Израиля Словакии, Чехии, Польши и Словении.

– Зрелищным событием станет акция «Под небом кружевным»! В юбилейный год освоения космоса мастера будут выплетать кружевные звезды, символизирующие высокие стремления, мечты и надежды. Итогом акции станет создание арт-объекта из множества звезд «Под небом кружевным». Объект будет презентован в дни фестиваля, – говорится в анонсе.

В рамках фестиваля для участников пройдут мастер-классы, лекции, экскурсии, круглый стол и детская площадка.

А для вологжан и гостей города в дни работы фестиваля будут открыты четыре выставки: