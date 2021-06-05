Кружевницы из 9 стран мира и 34 регионов России приедут в Вологду на Международный фестиваль кружева

05.06.2021 [Культура]

Более 600 человек зарегистрировались в качестве участников на IV Международный фестиваль кружева «Vita Lace», который пройдёт в этом году в Вологде с 15 по 18 июля. 
Главная тема этого фестиваля – «Истоки». 

– Основные события мероприятия будут направлены сохранение и развитие народных художественных промыслов как части самобытной культуры и наследия нации, – сообщает пресс-служба Вологодского музея-заповедника.

Сообщается, что на участие в фестивале уже подали заявки более 600 человек. Это кружевницы из 34 регионов России и 9 стран мира – из Украины, Германии, Эстонии, Черногории, Израиля Словакии, Чехии, Польши и Словении. 

– Зрелищным событием станет акция «Под небом кружевным»! В юбилейный год освоения космоса мастера будут выплетать кружевные звезды, символизирующие высокие стремления, мечты и надежды. Итогом акции станет создание арт-объекта из множества звезд «Под небом кружевным». Объект будет презентован в дни фестиваля, – говорится в анонсе.

В рамках фестиваля для участников пройдут мастер-классы, лекции, экскурсии, круглый стол и детская площадка.

А для вологжан и гостей города в дни работы фестиваля будут открыты четыре выставки:

  • Выставка-конкурс и выставка-презентация кружевных работ фестиваля. В Юго-Западной башне Вологодского кремля
  • Выставка «Кружево большой страны» из собрания Государственного Русского музея. В Художественном отделе Вологодского музея-заповедника
  • Постоянная экспозиция Музея кружева
  • Выставка «Кружево Вятской земли» из коллекции Вятского художественного музея им. В.М. и А.М. Васнецовых. В Музее кружева. 
     
Тэги: кружева, музей кружева, Vita Lace, фестивали, фестиваль

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