Вологжанин устроил дебош в баре в ночь на 5 июня

05.06.2021 [Происшествия]

42-летний мужчина устроил дебош в баре на улице Северной в Вологде.

Сигнал с кнопки тревожной сигнализации поступил на пульт дежурного вневедомственной охраны около 4 часов утра 5 июня.

– Прибывшие на вызов сотрудники Росгвардии выяснили, что один из посетителей увеселительного заведения долгое время употреблял в баре спиртные напитки, а затем стал кричать и вести себя агрессивно. Работники заведения попросили гражданина покинуть помещение, на что мужчина в ответ стал оскорблять их, ругаться грубой нецензурной бранью и угрожать физической расправой, – сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Вологодской области.

Росгвардейцы остановили дебош. Нарушителя порядка доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
 

Тэги: пьянство, дебошир

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