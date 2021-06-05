Вологжанин устроил дебош в баре в ночь на 5 июня

42-летний мужчина устроил дебош в баре на улице Северной в Вологде.

Сигнал с кнопки тревожной сигнализации поступил на пульт дежурного вневедомственной охраны около 4 часов утра 5 июня.

– Прибывшие на вызов сотрудники Росгвардии выяснили, что один из посетителей увеселительного заведения долгое время употреблял в баре спиртные напитки, а затем стал кричать и вести себя агрессивно. Работники заведения попросили гражданина покинуть помещение, на что мужчина в ответ стал оскорблять их, ругаться грубой нецензурной бранью и угрожать физической расправой, – сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Вологодской области.