Житель Сокола украл радиатор из припаркованного трактора

В Соколе полицейские задержали 18-летнего местного жителя, подозреваемого в краже.

Потерпевший рассказал, что из его трактора, который он оставил у гаражного кооператива, пропал радиатор. Он оценил ущерб в 20 тысяч рублей.

«Во время беседы с полицейскими молодой человек признался в содеянном, пояснив, что прогуливался по вечернему городу и увидел трактор. Достав из него радиатор, злоумышленник сдал его в приемку металла за 2 тысячи рублей. Денежные средства потратил», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.