Вологодский губернатор заявил, что Дед Мороз из Великого Устюга привился от коронавируса

Российский Дед Мороз сделал прививку от коронавируса, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

«Дед Мороз привился первым же и хорошо себя чувствует. Дед Мороз безопасен абсолютно», — сказал глава региона в рамках Петербургского международного экономического форума.

Ранее NewsVo сообщал, что еще в декабре прошлого года пресс-секретарь зимнего волшебника из Великого Устюга заявила журналистам, что пока Дед Мороз делать прививку не планирует.