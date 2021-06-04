47 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

За минувшие сутки в Вологодской области выявили 47 новых случаев коронавирусной инфекции, 38 человек выздоровели, двое умерли. Такие данные 4 июня опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 46 279 пациентам. Большая часть из них — 43 125 человек — выздоровели. Общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 1 105 человек.

Ранее NewsVo сообщал, что в череповецком моногоспитале в последнее время вдвое увеличилось количество госпитализируемых с коронавирусом.