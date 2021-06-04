18-летний житель Великого Устюга угнал машину и съехал в кювет по пути в Архангельскую область

В Великом Устюге полицейские задержали молодого человека, подозреваемого в угоне автомобиля «Лада Гранта», принадлежащего 33-летнему местному жителю.

Задержанный — 18-летний ранее судимый местный житель — рассказал, что собирался в город Котлас Архангельской области, чтобы забрать документы из учебного заведения.

«Идти пешком не представлялось возможным, поэтому он, передвигаясь по улицам города, дергал ручки автомобилей. Одна из машин оказалась незапертой. Злоумышленник заглянул в автомобиль и обнаружил там ключи зажигания», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

По пути юноша не справился с управлением и съехал в кювет. Покинув место ДТП, он поймал попутку и отправился дальше.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.