Вячеслав Позгалев рассказал, что его заболевшего коронавирусом зятя не хотели госпитализировать

Экс-губернатор Вологодской области Вячеслав Позгалев в интервью порталу «Город Че» подтвердил информацию о смерти в моногоспитале его зятя, Василия Соловьева, и рассказал, что в больницу мужчину увезли только после звонка бывшего чиновника в скорую.

«Хороший был человек, порядочный, честный. Хороший отец, зять. Мы очень его любили, он отвечал взаимностью. В нашу семью пришло большое горе. Он заболел, и при первых признаках вызвал врача. Тот сказал, что все неплохо, и так 4 дня не брали в больницу, пока я уже не вмешался. Я позвонил в скорую, попросил забрать, потому что человек себя очень плохо чувствует. Его забрали сразу в реанимацию. Спасти не удалось».

По словам Вячеслава Позгалева, ранее похожая ситуация произошла с его родной сестрой, которую также четверо суток не брали в госпиталь.

Ранее NewsVo сообщал, что 3 июня в коронавирусном моногоспитале Череповца скончался 51-летний предприниматель Василий Соловьев. Он был основателем и соучредителем «Авторадио Череповец».

UPD: в департаменте здравоохранения Вологодской области заявили, что проведут проверку изложенной в данной новости информации