Вячеслав Позгалев рассказал, что его заболевшего коронавирусом зятя не хотели госпитализировать

04.06.2021 [Общество]

Экс-губернатор Вологодской области Вячеслав Позгалев в интервью порталу «Город Че» подтвердил информацию о смерти в моногоспитале его зятя, Василия Соловьева, и рассказал, что в больницу мужчину увезли только после звонка бывшего чиновника в скорую. 

«Хороший был человек, порядочный, честный. Хороший отец, зять. Мы очень его любили, он отвечал взаимностью. В нашу семью пришло большое горе. Он заболел, и при первых признаках вызвал врача. Тот сказал, что все неплохо, и так 4 дня не брали в больницу, пока я уже не вмешался. Я позвонил в скорую, попросил забрать, потому что человек себя очень плохо чувствует. Его забрали сразу в реанимацию. Спасти не удалось».

По словам Вячеслава Позгалева, ранее похожая ситуация произошла с его родной сестрой, которую также четверо суток не брали в госпиталь.

Ранее NewsVo сообщал, что 3 июня в коронавирусном моногоспитале  Череповца скончался 51-летний предприниматель Василий Соловьев. Он был основателем и соучредителем «Авторадио Череповец». 

UPD: в департаменте здравоохранения Вологодской области заявили, что проведут проверку изложенной в данной новости информации

Тэги: коронавирус, смерть

ТОП НЕДЕЛИ

На Кубенском озере пробило дно у катера с восемью людьми на борту
«Шевроле» и «Рено» столкнулись на Окружном шоссе в Вологде
Пьяная вологжанка собиралась прыгнуть с моста 800-летия
На Кубенском озере продолжаются поиски пассажира затонувшего катера
В администрации Вологды рассказали, как будут использовать электромобиль за 2,9 млн рублей
Упавшего на заброшенной стройке в Череповце мальчика выписали из больницы
Губернатор Вологодской области и его замы отчитались о доходах
На Череповецком судостроительном заводе открылся первый цех
Родственники пилота Сергея Йодо опознали найденное в Нюксенском районе тело
Суд отказал «Аквалайну» во взыскании 149 млн рублей из бюджета Вологодской области

Последние новости

Житель Сокола украл радиатор из припаркованного трактора

После он сдал его в скупку, выручил 2000 рублей и потратил деньги

163
0

Вологодский губернатор заявил, что Дед Мороз из Великого Устюга привился от коронавируса

Об этом Кувшинников рассказал на Петербургском экономическом форуме

159
0

47 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

38 человек выздоровели, двое умерли

161
0

18-летний житель Великого Устюга угнал машину и съехал в кювет по пути в Архангельскую область

Задержавшим его полицейским юноша сказал, что ехал в Котлас, чтобы забрать документы из учебного заведения

231
0

Новые возможности для бизнеса

ПСБ готов оказать поддержку предпринимателям

208
0

В Вологде оштрафовали предпринимателя, поставившего некачественное мясо для питания детей

Изначально поставщика просили оштрафовать на 259 тысяч рублей, но суд, снизил штраф в пять раз

299
0

В Вологде начинается реставрация памятника архитектуры на улице Кирова, 33

3 июня начата расчистка и «озаборивание» территории, выбраны проверенные проектировщик и подрядчик

253
0

В Череповце нашли подростка, который не вернулся домой из городского лагеря

Ребёнок был в гостях у знакомого

335
0

СМИ сообщают о скорой отставке директора «Вологдагорводоканала» Андрея Макаровского

Официальных комментариев в администрации Вологды пока не дают 

386
0

Череповецкий предприниматель Василий Соловьев скончался в коронавирусном моногоспитале

Ему был 51 год

869
0

В Череповец приехал блогер Илья Варламов

Предполагается, что в городе он пробудет весь день

485
0

В Вологде открылась выставка электромобилей на площади Революции

4 июня она будет работать до 18 часов

839
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Житель Сокола украл радиатор из припаркованного трактора
Вологодский губернатор заявил, что Дед Мороз из Великого Устюга привился от коронавируса
47 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
18-летний житель Великого Устюга угнал машину и съехал в кювет по пути в Архангельскую область
Новые возможности для бизнеса
Вячеслав Позгалев рассказал, что его заболевшего коронавирусом зятя не хотели госпитализировать
В Вологде оштрафовали предпринимателя, поставившего некачественное мясо для питания детей
 
27.05.2021 [Общество]

«Переход на семейное обучение обошелся нам очень дорого»

3844
0
04.06.2021 [БлогоVO]

RUSSIA TOMORROW NEWS // РОССИЯ ЗАВТРА: НОВОСТИ

17
0
02.06.2021 [Обзор Прессы]

Тайна библиотечного чердака

564
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика